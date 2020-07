Handball : TV Korschenbroich siegt auch im zweiten Testspiel

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich siegt auch im zweiten Testspiel für die neue Saison und schlägt die Limburg Lions mit 31:23

Testspiele im Handball haben oft nur begrenzte Aussagekraft. Wenn sie, wie jetzt Corona-bedingt, auch noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden, gilt das um so mehr. Trotzdem scheint der TV Korschenbroich auf einem guten Weg in die – voraussichtlich – am 30. August mit dem Gastspiel bei TuSEM Essen II startende Saison der Regionalliga Nordrhein zu sein.