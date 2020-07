Wettbewerb in Korschenbroich : Jetzt für den Klimaschutzpreis bewerben

Korschenbroich Insgesamt 2500 Euro sind zu gewinnen. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 23. August. Mitmachen können Vereine, Unternehmen und Bürger.

Bis zum 23. August kann man sich um den Klimaschutzpreis 2020 bewerben. „Der Preis kann an jede natürliche und juristische Person in Korschenbroich – also an Bürger, Vereine, Unternehmen, Initiativen, Schulen, Kindergärten – verliehen werden. Auch Privatpersonen dürfen gerne teilnehmen“, beschreibt die Stadtverwaltung die Bedingungen und nennt Beispiele für womöglich preiswürdige Initiativen: Ein Verein organisiert eine Aktionswoche zum Klimaschutz, oder eine Kita legt ein Biotop an. Projekte von Privatpersonen müssen der Allgemeinheit zugutekommen und öffentlich nutzbar beziehungsweise zugänglich sein. Das Projekt kann noch in der Planung, in der Umsetzung oder abgeschlossen sein.