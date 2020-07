Fußball : SV Hösel verliert, ASV spielt remis, Lintorf siegt spät

Ratingen Der SV Hösel hat sein Testspiel gegen den TSV Ronsdorf zwar 3:5 verloren, die Verbandsaufsicht aber mit seinem Hygienekonzept überzeugt. Erfreulich war zudem die Vorstellung des neuen Stürmers Dominic Abdel-Ahad.

So der Einsatz des 21 Jahre alten Neu-Höselers Dominic Abdel-Ahad. Er ist Deutscher und studiert in den USA. Wegen Corona läuft das Studium derzeit allerdings nicht, und Hösels Manager Mark Rueber ist mit dem jungen Stürmer befreundet. Also holte er ihn an den Neuhaus, und dort bleibt er auch, bis es in Amerika wieder rund läuft. Abdel-Ahad setzte den Gästen jedenfalls zwei feine Bälle in die Maschen, zum 1:0 (3.) und 3:4 (70.), und konnte dabei aufzeigen, was er so drauf hat. „Er ist ja ganz neu bei uns, er kennt die Mannschaft und die Laufwege kaum“, so Schulte, der am Donnerstag seinen 74. Geburtstag feiert. Seine Vorstandskollegen und er waren begeistert von der Vorstellung des neuen Stürmers. Zwischendurch schoss Sebastian Höfig ein 2:1 heraus (36.). Das anschließende Match der SVH-Reserve gegen den alten Rivalen ASV Tiefenbroich endete 2:2. Marius Schlag schoss die Gäste neun Minuten vor dem Ende 2:1 nach vorne, aber kurz vor dem Abpfiff glich Kai-Michael Rauxloh noch zum 2:2 aus. Vorher trafen Robin Langer für Hösel und Daniel Benger für den ASV.