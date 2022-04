Handball : TVK beeindruckt beim Erfolg in Weiden

Die Handballer des TV Korschenbroich feiern den überzeugenden 35:27-Sieg im Nachholspiel beim HC Weiden. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Die Regionalliga-Handballer des TV Korschenbroich ziehen nach deutlichem 35:27-Auswärtssieg beim TV Weiden mit Tabellenführer Ratingen gleich.

Von Alyssa Pannwitz

Der TV Korschenbroich bestätigte seine momentan gute Form und gewann das Nachholspiel beim HC Weiden souverän mit 35:27 (Halbzeit 19:12). „Das war schon beeindruckend“, stellte Trainer Dirk Wolf erfreut fest. „Wir haben mitten in der Woche und dann noch um 20.30 Uhr gespielt, eigentlich zwei Begebenheiten, die überhaupt nicht in unseren Rhythmus passen. Deshalb kann man vor der Mannschaft nur den Hut ziehen.“

Die Gäste waren von der ersten Sekunde an hellwach. Die Abwehr war auf dem Posten, Torhüter Max Jäger wuchs erneut über sich hinaus und auch im Angriff lief es rund. So verwunderte die schnelle 6:3-Führung nicht. Die Hausherren ergaben sich jedoch keinesfalls und kamen über den Kampf zum Erfolg, glichen zum 7:7 aus. Nun legte auch der TVK eine Schüppe drauf: In der Deckung gab es zahlreiche Ballgewinne, dann ging es blitzschnell in das Umschaltspiel und durch erfolgreich vorgetragene Tempogegenstöße konnten auch einige der sogenannten einfachen Tore erzielt werden. Einziger Wermutstropfen im ersten Spielabschnitt war die Verletzung von Henrik Schiffmann, der mit dem Fuß umknickte und nicht mehr weiterspielen konnte. Auch kamen die Korschenbroicher etwas verschlafen aus der Pause, leisteten sich eine kleine Schwächephase, die Weiden nutzte, um auf 16:20 zu verkürzen.

Aber in der Folgezeit war es erneut der TVK, der das Heft des Handelns in die Hand nahm. „In dieser Situation hat die Mannschaft ihre Klasse unter Beweis gestellt und die richtige Antwort gefunden“, befand Wolf. Weiden hatte nicht mehr den Hauch einer Chance und bis Mitte der zweiten Halbzeit enteilte Korschenbroich vorentscheidend auf 28:18. Die Gäste wechselten nun munter durch, ohne dabei an Qualität zu verlieren. Dabei kamen auch Lukas Bark und Steffen Brinkhues nach überstandener Corona-Erkrankung wieder zu Kurzeinsätzen.

Bemerkenswert: Alle Feldspieler der gut aufgelegten Gäste und auch Torhüter Max Jäger trugen sich in die Torschützenliste ein. Wolf: „Kompliment noch einmal an mein Team, wie es diese Herausforderung gemeistert hat. Aus einer wirklichen kompakten Mannschaft stach Max Jäger noch heraus. Er befindet sich momentan in einer bestechenden Form.“

Am Samstag (Anwurf 19.30 Uhr) geht es für die Korschenbroicher bereits weiter, wenn sie in der Waldsporthalle die SG Langenfeld empfangen. „Das wird sicherlich nicht so einfach wie es die Tabelle vielleicht aussagt“, mahnt Wolf. „Langenfeld ist noch nicht gerettet und wird kämpferisch bestimmt alles geben. Und für uns ist es das zweite Spiel innerhalb von 48 Stunden. Körperlich werden wir da sicherlich an unsere Grenzen gehen müssen.“ Dabei können sich Mannschaft und Zuschauer auf ein Wiedersehen freuen, denn in Antoine Baup und Mathis Pötzsch laufen zwei ehemalige Korschenbroicher bei den Oberbergischen auf.