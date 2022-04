Fußball-Landesliga : Rückkehr nach Kapellen als Seniorencoach

Der frühere Norfer und Kapellener Trainer Fabian Nellen zeigt inzwischen bei der zweiten Mannschaft des VfB Hilden an, wo es langgeht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kapellen Fabian Nellen hat lange als Jugendtrainer beim SC Kapellen gearbeitet. Am Sonntag ist er als Verantwortlicher des Fußball-Landesligisten Hilden II nach langer Zeit mal wieder in offizieller Funktion an alter Wirkungsstätte zu Gast.

Insgesamt sieben Jahre war Fabian Nellen als Jugendtrainer beim SC Kapellen im Einsatz, hatte in dieser Zeit mit prägenden Figuren wie dem inzwischen verstorbenen Jupp Breuer, Klaus Schütz und Markus Anfang zu tun und konnte von ihnen lernen. Wenn er am Sonntag anlässlich der Partie in der Fußball-Landesliga zwischen dem SCK und dem VfB Hilden II erstmals seit seinem Abschied im Jahr 2014 in offizieller Funktion zurückkommt, tut er das als Cheftrainer der Gäste. „Ich hatte eine tolle Zeit und freue mich auf die Rückkehr nach Kapellen“, sagt Nellen, der sich allerdings eine sportlich entspanntere Lage für das Wiedersehen mit einstigen Weggefährten gewünscht hätte.

Von der Tabelle her ist die Partie zwar das Verfolgerduell Dritter gegen Vierter, doch gerade nach einem bislang sehr schwankenden Saisonverlauf ist der 36-Jährige noch vorsichtig „Wir müssen immer noch einen Blick nach hinten werfen“, sagt er angesichts von fünf direkten Absteigern und „nur“ sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Denn auch wenn es seine primäre Aufgabe in Hilden ist, Talente aus der guten Nachwuchsarbeit des Vereins möglichst nah an die Oberligatruppe heranzuführen, so ist ihm klar, „dass es hier auch um Ergebnisse geht“. Da würde ein Gang in die Bezirksliga naturgemäß nicht so gut ankommen.

Info Erste Gehversuche als Trainer in Norf Stationen Als Jugendtrainer arbeitete Fabian Nellen beim TSV Norf, beim SC Kapellen und bei Fortuna Düsseldorf. Sein erstes Seniorenteam übernahm er in Norf, bevor er nach Hilden ging.

Hinspiel In der Hinrunde gewann Kapellen beim VfB durch Tore von Robert Wilschrey, Dzenan Sinanovic, Pablo Ramm und Efe Özen 4:2.

Wobei das die Spielklasse war, in der Nellen eigentlich bei den Hildenern einsteigen sollte. Als er nach seinem ersten Engagement als Seniorencoach bei seinem Heimatverein TSV Norf nämlich zunächst eine Pause eingelegt hatte und dann wieder einsteigen wollte, ging er auf den VfB zu. Denn weil er in Düsseldorf arbeitet und der Liebe wegen in Köln wohnt, passte das geografisch sehr gut. „Ich wollte dort eigentlich als Jugendtrainer anfangen, weil bei Hilden aber kein Bedarf bestand, wurde ich gefragt, ob ich die zweite Mannschaft übernehmen möchte“, erinnert sich Nellen. Die mischte damals in der Bezirksliga oben mit, bekam dann aber 2020 nach dem ersten Corona-bedingten Saisonabbruch die Möglichkeit aufzusteigen. So war Fabian Nellen plötzlich Landesliga-Coach.

„Da kommt mir natürlich meine Vergangenheit entgegen, weil die Ausbildung junger Spieler im Fokus steht“, erklärt Nellen. Wobei in seiner ersten Saison mit Ausbildung nicht viel möglich war, denn wegen Corona endete die Landesliga-Spielzeit 2020/2021 bekanntlich schon nach sieben Spieltagen. Dafür läuft es in der aktuellen Serie vielversprechend. Einerseits ist die junge Mannschaft auf einem guten Weg, andererseits sind in der Winterpause in Gestalt von Moritz Holz und Nils Piotraschke zwei Spieler aus der Reserve fest in den Oberliga-Kader aufgerückt. „Das schwächt uns zwar, aber wir haben ja auch den Vorteil, dass wir Unterstützung aus der Ersten bekommen und fehlende Erfahrung ausgleichen können. So haben wir schon viele Punkte geholt“, sagt Nellen.