Fußball-Kreisliga A : Der FC Zons ist jetzt gefordert

Thomas Boldt trainiert den A-Ligisten FC Zons. Foto: FC Zons

Rhein.Kreis Für die Kicker aus dem Dormagener Stadtteil läuft es in 2022 überhaupt nicht gut. Gegen Bedburdyck sollen endlich die ersten Zähler her. Nievenheim darf schon wieder nicht auflaufen.

Von Felix Strerath

In der Fußball-Kreisliga A muss der FC Zons jetzt endlich liefern. Rosellen gewinnt sein Nachholspiel und Spitzenreiter Nievenheim verbringt das dritte Wochenende in Folge auf der Couch.

Wochen der Wahrheit für Zons Mit 21 Punkten steht der FC Zons nur noch knapp vor der Abstiegszone. 2022 ist das Team von Trainer Thomas Boldt noch immer punktlos. Allerdings sorgt der Spielplan für ein leicht verzerrtes Bild – vier der fünf Gegner kamen aus der Top 5 der Kreisliga A. „Ich bin kein Freund davon, Druck aufzubauen. Den machen sich die Jungs schon selbst“, meint Trainer Thomas Boldt. Zumal er aus den knappen Pleiten gegen Rosellen (0:1) und Delhoven (1:2) durchaus etwas Positives mitnehmen kann. „Natürlich ist das keine einfache Situation, aber die Einstellung hat gestimmt. Jetzt muss uns nur endlich mal der Befreiungsschlag gelingen“, sagt Boldt. Gegen den SV Bedburdyck/Gierath will Zons den ersten Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Danach folgen weitere Spiele gegen die direkte Konkurrenz. Grimlinghausen, Hoisten, SVG Grevenbroich und VfR Neuss heißen die Gegner im April.

Beim SV Bedburdyck/Gierath hofft man, den Schwung aus der Vorwoche mitzunehmen. „Der Sieg gegen Kaarst hat uns Selbstvertrauen gegeben. Daran wollen wir anknüpfen. Bislang fehlte uns die Kontinuität“, so Gieraths Trainer Jürgen Steins. In der Winterpause lag der Fokus auf der Defensive. Den Gegentorschnitt konnte Gierath von 2,7 (Hinrunde) auf 0,8 senken. Im nächsten Schritt soll es nun auch in der Offensive klappen, meint Steins. Mit dem Abstiegskampf haben die Gierather bei einem Sieg wohl nichts mehr zu tun. „Wir brauchen noch zwei, drei Siege um sicher zu sein“, lautet die Prognose von Steins.

SV Rosellen – SG Kaarst 1:0 (0:0). Der SV Rosellen hat sein Nachholspiel gegen die SG Kaarst knapp mit 1:0 gewonnen. Michael Maschke erzielte in der 76. Minute den Treffer des Tages. Am Sonntag muss Rosellen gegen Büttgen ran, die SG Kaarst ist zu Gast beim Schlusslicht DJK Hoisten.

Spielausfälle Das dritte Wochenende in Folge wird der VdS Nievenheim nicht spielen. Nach einem spielfreien Wochenende musste die Partie in der Vorwoche gegen Büttgen aufgrund von Corona-Fällen beim VdS abgesagt werden. Nun hat es den nächsten Gegner 1. FC Grevenbroich-Süd erwischt. „Das ist ätzend. Drei Spiele Pause sind schlecht für uns. Mal schauen, wie wir damit umgehen. Wir hatten gerade einen guten Lauf“, so Trainer Daniel Köthe. Das gleiche Schicksal hat auch den VfL Jüchen/Garzweiler ereilt. Gegen den SVG Grevenbroich musste Jüchen vor zwei Wochen aufgrund von Personalnot spontan absagen. Vorige Woche fiel die Partie gegen Hackenbroich aus, in dieser Woche das Match gegen den VfR Neuss – beide Spiele aufgrund von Corona-Fällen beim Gegner.