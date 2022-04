Basketball : Verdonnert der Verband Elephants zum Nachsitzen?

Grevenbroich Eigentlich wollten die Basketballer aus der Schlossstadt im letzten Spiel als Regionalligist noch mal ein Statement setzen. Doch noch am Freitagabend war fraglich, ob das Spiel in Herford überhaupt stattfindet.

Vielleicht ist es ganz gut, dass sich die Wege der BBG Herford und der bereits als Absteiger feststehenden NEW‘ Elephants nach dieser Saison erst mal trennen. Denn Freunde haben sich die Basketballer aus Ostwestfalen-Lippe in ihrer gemeinsamen Zeit in der Regionalliga in Grevenbroich nicht unbedingt gemacht: In der Weihnachtspause warb der Tabellenführer den von den Elephants gerade erst verpflichteten US-Profi Filip Serwatka ab. Und vor dem letzten Spieltag am Samstag sorgt wie schon Ende Oktober 2016 eine defekte Korbanlage für Irritationen. Damals hatte sich die BBG Herford nicht in der Lage gesehen, das von einem ihrer Akteure beim Aufwärmen zerstörte Brett zu ersetzen. Die Partie war daraufhin, sehr zum Verdruss der Elephants, am eigentlich spielfreien Totensonntag nachgeholt worden. Jetzt soll das sportlich bedeutungslose Match, so der Vorschlag der Gastgeber, am 9. April stattfinden. Dann sei die Reparatur abgeschlossen. Die Entscheidung der Spielleitung stand bis gestern Abend aus. Elephants-Trainer Ken Pfüller: „Ich weiß auch nicht, was jetzt passiert. Unsere ganze Planung im Verein ist auf das Saisonende am Samstag ausgerichtet.“