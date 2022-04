Frauen-Handball : Sonntag verabschiedet sich Miriam Heinecke in St. Tönis

St. Tönis Miriam Heinecke sitzt zum letzten Mal als Handball-Trainerin der Turnerschaft in St. Tönis auf der Bank. Danach stehen nur noch Auswärtsspiele für das Team in der Handball-Nordrheinliga auf dem Programm.

Das letzte Heimspiel für Miriam Heinecke als Handball-Trainerin der Turnerschaft St. Tönis steht am Wochenende an. Am Sonntag verabschiedet sie sich vor heimischen Publikum im Spiel der Nordrheinliga gegen den HC Gelpe/Strombach. Derweil gewann Oberligist Adler Königshof sein Nachholspiel beim TV Biefang, ist am Wochenende aber spielfrei.