Handball : NHV könnte Klassenverbleib mit Heimsieg klarmachen

Neuss Neusser HV richtet sich gegen starke Aachener in heimischer Hammfeldhalle auf harte Arbeit ein. Simon Breuer führt die Gäste aus der Kaiserstadt an.

(alpa) Der Neusser HV möchte in der Handball-Regionalliga seine Heimserie von zuletzt zwei gewonnen Spielen auch gegen BTB Aachen fortsetzen. Auch das Hinspiel konnten sie mit 27:25 für sich entscheiden. „Das wird wohl eine sehr anspruchsvolle Aufgabe“, mahnt der Neusser Trainer Christoph Schon indes. Mit seiner Einschätzung könnte er durchaus richtig liegen. Im ersten Saisondrittel zählten die Gäste zu den besten und erfolgreichsten Mannschaften der Liga. Durch Corona hatten sie gerade in den Nachholspielen einige Spieler nicht zur Verfügung und mussten Federn lassen.

Der BTB verfügt über einen sehr flexibel aufspielenden und auch wurfgewaltigen Rückraum, wobei auch das Zusammenspiel mit den Kreisläufern stets für Gefahr sorgt. Mittlerweile sind auch alle Spieler wieder an Bord und man ist auf dem Weg zu alter Stärke. Hinzu kommt, dass Simon Breuer ins Team zurückgekehrt ist. Der mittlerweile 38 Jahr alte Regisseur ist eigentlich Sportlicher Leiter der Aachener, hat sich jedoch wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er kann auf sehr viel Erfahrung bauen, spielte er mit dem TV Korschenbroich und dem TuS Ferndorf doch bereits in der Zweiten Bundesliga. „Sollte Simon auflaufen, hat das Aachener Spiel noch einmal eine ganz andere Qualität“, befürchtet Schon.