Handball : Doppelspieltag in Königshof

Krefeld Die erste Mannschaft der Adler erwartet in der Oberliga den LTV Wuppertal, die zweite tritt in der Verbandsliga gegen den HSV Dümpten an. Volles Programm für die Anhänger des Vereins.

(maha) Während sich Adler Königshof endlich mal wieder auf einen Doppelspieltag mit der ersten und zweiten Herren-Mannschaft freuen kann, gewann der TV Oppum am Donnerstagabend das Nachholspiel gegen den VfB Homberg. Am Samstagabend gastieren die Oppumer bei der SG Langenfeld.

Adler Königshof freut sich auf schon lange den Doppel-Heimspieltag in der Sporthalle Königshof. Heute um 17.30 Uhr trifft die Mannschaft von Marius Timofte auf den Tabellenzehnten LTV Wuppertal. Im Hinspiel trennte man sich 27:27-Unentschieden. Das Verbandsliga-Team der Adler, die Zweite, spielt dann anschließend um 19.30 Uhr gegen den Tabellendritten HSV Dümpten.

„Wir haben schon mit sieben Toren geführt. Die zweite Halbzeit war sehr verkrampft. Wir machen selber viele Fehler und uns so das Leben unnötig schwer“, berichtet Frederick Küsters, der sportlich Verantwortliche vom TV Oppum. „Am Ende können wir uns bei unserem Keeper David Beurskens bedanken, dass wir den Sieg über die Zeit gerettet haben.“ Durch den 27:26-Erfolg bleibt der TVO Sechster und freut sich über drei Siege in Folge. Am Samstagabend ist der TV Oppum zu Gast beim TV Angermund, dann soll der nächste Sieg folgen.

Die Herren der Turnerschaft St. Tönis sind am Samstag um 20 Uhr zu Gast beim TuS Lintorf II. Erst am Dienstag hatte man das Nachholspiel gegen Lintorf II bestritten und im heimischen Corneliusfeld einen ungefährdeten 35:28-Erfolg eingefahren.