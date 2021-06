Handball : TSV geht in Eisenach leer aus

Dormagen In einer bis zum Schluss engen Partie unterliegt der Handball-Zweitligist aus Dormagen bei bissigen Thüringern unglücklich mit 23:24.

Der TSV Bayer Dormagen bleibt sich treu, setzt auch in Eisenach seine Berg- und Talfahrt fort. Eine gute Woche nach dem herausragenden 34:24-Heimsieg über Rimpar gab es für die Zweitliga-Handballer vom Höhenberg in der Werner-Assmann-Halle vor 654 euphorisierten Zuschauern eine allemal vermeidbare 23:24-Niederlage (Halbzeit 14:13).

In der torarmen Partie lagen die Gäste noch in der 35. Minute mit 16:14 vorne, ließen dann aber vier Treffer der Hausherren, die an gleicher Stelle noch am Mittwoch von Großwallstadt verprügelt worden waren (23:33), unbeantwortet und gerieten so mit 16:18 (41.) ins Hintertreffen.