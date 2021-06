Chefcoach Jim Yahrling : „Ich möchte den BV Weckhoven auf höchstes Niveau bringen“

Weckhoven Der neue Trainer des US-Sports-Abteilung des BV Weckhoven hat viel vor. Am Sonntag steht zunächst ein American-Football-Tag auf dem Programm, bei dem einige Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren gibt.

Seit sich der BV Weckhoven im Streit von seiner American-Football-Abteilung getrennt hat, bemüht er sich um den Ausbau und die Weiterentwicklung eines US-Sport-Programms. Um das Thema weiter voranzubringen, bietet der Verein am Sonntag beim American-Football-Day auf der Bezirkssportanlage von 10 bis 17 Uhr viele Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren an. Mit hinter dieser Aktion steckt Jim Yahrling, der neu beim BVW ist und sich als Coach mit A-Lizenz um den Ausbau der US-Sportarten mit den „Neuss Rebels“ (Baseball) und den „Neuss Legions“ (Flag Football) am Standort Weckhoven kümmern soll. Vor dem Aktionstag erklärt Yahrling, was er beim BVW vorhat.