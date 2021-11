Handball in der Region : Reserve des TuS 82 gerät früh ins Hintertreffen

Handball in der Region

Rhein-Wupper Die Reserve des Drittligisten aus Opladen gerät gegen die des TSV Bayer Dormagen mit 18:40 unter die Räder. Die Junior-Elfen des TSV Bayer Leverkusen feiern ihren sechsten Saisonsieg und klettern auf Platz vier der 3. Liga.

Handball-Oberliga: TuS 82 Opladen II – TSV Bayer Dormagen II 18:40 (9:19). Im Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten aus Dormagen war die Reserve des TuS 82 Opladen ohne Chance. „Wir konnten das Tempospiel der Gäste nicht unterbinden, weswegen die Niederlage auch vollkommen in Ordnung geht“, sagte Trainer Stefan Scharfenberg. Als Tabellenvierter steht seine Mannschaft trotz der Pleite weiterhin hervorragend da. In den kommenden Wochen geht es nun gegen die direkten Konkurrenten CVJM Oberwiehl und MTV Köln. In diesen Partien müssen sich die Opladener behaupten, um der Abstiegsrunde zu entgehen.