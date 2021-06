Radsport : VfR Büttgen freut sich über drei Landesmeistertitel

Büttgen Bei den ersten Landesmeisterschaften des Jahres zeigte sich der Nachwuchs aus Büttgen in guter Verfassung. Auch bei einem Rennen in Thüringen gab es gute Leistungen zu sehen.

Den ersten Sieg für den VfR fuhr Kilian Schmitz in der Schülerklasse U11 ein. Er setzte sich am Ende mit einem Vorsprung von 25 Sekunden durch. Nur kurze Zeit später startete seine Vereinskollegin Franziska Minten in der Klasse der Schülerinnen U15. Auch sie hatte als Siegerin letztlich 25 Sekunden Vorsprung gegenüber der Zweitplatzierten. Moritz Mauss verpasste bei den Schülern U15 nur um vier Sekunden den gewünschten Platz auf dem Podest und wurde Vierter. Bei der Jugend U17 gelang Jakob Lawrenz der Sprung in die Top Ten. Nur acht Sekunden langsamer und damit knapp an den ersten Zehn vorbei fuhr sein Vereinskollege Julius Klein. Bei den Juniorinnen U19 sicherte Hannah Meyer den dritten Titel für den VfR Büttgen mit einem klaren Vorsprung von knapp 56 Sekunden. Vereinskollegin Marlene Cleves startete in der Frauen-Klasse und erreichte in einem starken Feld den neunten Rang. Damit war sie die drittbeste U23-Fahrerin.