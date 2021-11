Sieg im Lokalderby gegen HSV Wegberg : Erkelenz beendet Negativlauf nach furioser Aufholjagd

Handball-Bezirksliga Nach fünf Pleiten in Serie gelingt dem TV Erkelenz der 23:22-Erfolg im Lokalderby gegen Wegberg. Der Siegtreffer fällt 35 Sekunden vor dem Ende.

Ausgerechnet im Derby beendete der TV Erkelenz seine Negativserie: Nach fünf Pleiten in Serie feierte das Team von Trainer Sascha Greifendorf am Sonntag einen knappen 23:22-Sieg beim HSV Wegberg. „Wir haben heute, bis auf die leichte Abschlussschwäche, genau das auf die Platte gebracht, was ich vom Team gefordert habe und konnten uns endlich belohnen“, sagte Trainer Greifendorf hinterher.