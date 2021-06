Pokalrunde : HTC möchte mit Hockey-Fest in die Sommerpause gehen

Neuss Im letzten Spiel der Pokalrunde ist Schwarz-Weiß Neuss am Samstag Gastgeber des DHC Hannover. Nur ein Sieg hält die Neusser im Tennen um Platz eins

Mit einem Hockey-Fest will der HTC SW Neuss die seit März 2020 vor allem vom Lockdown bestimmte Saison 2019/2021 (!) beenden. In ihrem letzten Spiel der von drei Nord-Zweitligisten aufgelegten (inoffiziellen) Pokalrunde empfangen die Schwarz-Weißen am Samstag (Anpfiff 15 Uhr, HTC-Anlage an der Jahnstraße) den Tabellenführer DHC Hannover .

Die Ausgangslage ist interessant, denn noch können sich alle drei Mannschaften die ausgelobte Siegprämie von 1500 Euro für Platz eins sichern. Und so sieht es vor dem abschließenden Wochenende der kleinen Meisterschaft aus: Die Niedersachsen, die am Sonntag (11 Uhr) noch in der Landeshauptstadt ran müssen, haben mit zwei Siegen sechs Punkte aufs Konto gebracht, dahinter lauern Neuss und Düsseldorf mit je drei Zählern. Gewinnen die Neusser am Samstag und verliert Hannover auch beim DSD, wären alle Teilnehmer punktgleich – und das würde die Organisationen vor Probleme stellen, denn noch ist gar nicht raus, was dann passiert: Gilt das Torverhältnis? Der direkte Vergleich? „Vielleicht treffen wird uns noch mal zu einem Penalty-Shoot-out“, witzelt HTC-Trainer Matthias Gräber. Für ihn steht freilich fest: „Irgendwie werden wir das schon regeln.“ Den Sieg über Hannover traut er seinen Schützlingen auf jeden Fall zu, schließlich war das Hinspiel nur äußerst unglücklich mit 2:3 verloren gegangen. Bei schon abgelaufener Spielzeit hatte Ivo Otto einen Siebenmeter verschossen. „Hannover ist eine Wundertüte“, sagt Gräber. „Die sind immer griffig, fit und hauen sich voll rein. Aber wenn wir den vermehrten Ballbesitz nutzen, um uns den Gegner zurechtzulegen, sind wir schon in der Lage, ihn zu dominieren.“ Fehlen werden dabei allerdings Moritz Simon (Urlaub) und Samir Khelil (Abschlussprüfung im dualen Studium), dafür kehren Tim Hagedorn und Cedric Heimbach in den aktiven Kader zurück. Ein Faktor könnte auch das Publikum sein. Gegen Düsseldorf waren 300 Zuschauer da.