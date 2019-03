Handball : Fütterer bleibt, Christall hört auf

Bleibt dem TV Korschenbroich erhalten: Rechtsaußen Viktor Fütterer (vorne). NGZ-Foto: -woi. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Handball-Regionalligist TV Korschenbroich bastelt weiter an seinem Team für die kommende Saison. Dabei mussten der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock und Trainer Dirk Wolf einen Dämpfer in ihren Bemühungen hinnehmen, denn der vor Saisonbeginn von Adler Königshof in die Waldsporthalle gewechselte Tim Christall erteilte dem TVK eine Absage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken