Leichtathletik : Anmeldungen nur noch bis Mittwoch

30. Internationaler City Lauf Citylauf Korschenbroich. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Korschenbroich Wer dabei sein will, muss sich sputen: Bereits am kommenden Mittwoch (27. März) endet die offizielle Anmeldefrist für den 31. Internationalen Korschenbroicher City-Lauf, der am Sonntag, 7. April, zum 31. Mal auf dem Programm steht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Genau 506 Läuferinnen und Läufer hatten bis gestern davon Gebrauch gemacht – bis zu den in den vergangenen Jahren üblichen Zahlen von mehr als 4000 Voranmeldungen ist also noch eine Menge Luft nach oben. Trotzdem herrscht im Sportamt der Stadt Korschenbroich keine Panik, schließlich stehen die Meldungen der meisten Schulen und Kindergärten noch aus. Wer am 7. April dabei sein möchte, kann sich im Internet unter der Adresse www.citylauf-korschenbroich.de anmelden, dort gibt es auch alle weiteren Informationen rund um den Lauf wie Zeit- und Streckenplan. Wer die Frist versäumt, dem bleibt nur die Möglichkeit der Nachmeldung am Veranstaltungstag.