Tischtennis : BW Grevenbroich will die schwarze Serie beenden

Rhein-Kreis (-rust) Der TTC BW Grevenbroich hat bislang als Aufsteiger in der NRW-Liga eine tolle Saison absolviert. Nach 19 Spieltagen stehen die Schloss-Städter mit 22:16 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.

Allerdings ist der Motor ins Stocken geraten. Die vergangenen drei Partien gingen allesamt verloren, auch in der Vorwoche vom Schlusslicht Rhenania Kleve fuhr das BW-Sextett ohne Punkte nach Hause. Am Sonntag (14 Uhr, Sporthalle der Realschule, Bergheimer Straße) steht jetzt das nächste Heimspiel gegen den Vorletzten SG Heisingen an. BW-Kapitän Janos Pigerl kündigt eine Leistungssteigerung seines Teams an: „Wir wollen die Saison natürlich auch so erfolgreich ausklingen lassen, wie sie in weiten Teilen verlief. Dementsprechend werden wir uns auch am Sonntag ganz anders präsentieren als in Kleve.“ Allerdings glaubt er, dass auch diese Aufgabe nicht einfach wird: „Heisingen hat nach dem Sieg gegen Mettmann wieder Chancen auf den Klassenerhalt und wird daher hoch motiviert sein, zu punkten.“ Im Hinspiel konnten sich die Grevenbroicher noch klar durchsetzen, allerdings hat sich das Team aus Essen zur Rückserie verstärkt, so dass Pigerl am Sonntag eine völlig offene Partie erwartet.

Die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen hat in der Damen-NRW-Liga bereits alle Spiele absolviert. Dennoch blicken die Kaarsterinnen mit Spannung auf den noch ausstehenden Spieltag am Wochenende. Immerhin entscheidet sich am Samstagabend in der Partie des Verfolgers SV Germania Salchendorf gegen den Tabellenletzten Anrather TK II, ob das DJK-Quartett den zweiten Platz in der Tabelle behaupten kann, der am Ende zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde. Dafür müsste Anrath allerdings mindestens fünf Spiele in Salchendorf gewinnen.