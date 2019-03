Pferdesport: Nachwuchsreiter messen sich im Vierkampf

Rhein-Kreis Vielseitigkeit ist gefragt, wenn der Kreispferdesportverband Neuss den reiterlichen Nachwuchs am Wochenende zum Mannschafts-Vierkampf bittet. Denn die Gesamtwertung dieser Kreismeisterschaften setzt sich aus der Addition der in vier unterschiedlichen Disziplinen errungenen Punkte zusammen, jede Mannschaft besteht aus vier Athleten.

Los geht’s am Samstagmorgen mit Schwimmen: Im Neusser Stadtbad sind 50 Meter Brust zu absolvieren. Danach geht es auf die Bezirkssportanlage am Stadtwald, wo je nach Alterszugehörigkeit ein Lauf über 2000 Meter oder 3000 Meter auf dem Programm steht. Am Sonntag kommen dann die Pferde zum Einsatz: Auf Gut Mankartzhof an der Broicherseite in Kaarst werden zunächst die Dressurprüfungen der Klassen E und A ausgetragen, am Nachmittag folgen die Springprüfungen in den gleichen Leistungskategorien. Damit Läufer und Schwimmer sich nicht langweilen, können sie sich in der Zwischenzeit bei einem Reiterwettbewerb Schritt-Trab auf dem Pferderücken probieren.