Motorsport : Tim Scheerbarth wechselt ans Steuer eines Mercedes

Tim Scheerbarth vor seinem neuen Mercedes AMG GT 4. Foto: Jan Brucke. Foto: Jan Brucke

Am Wochenende startet der gebürtige Dormagener Tim Scheerbarth auf der Nürburgring-Nordschleife mit einem Mercedes-AMG GT4 in die VLN Saison 2019. Scheerbarth kehrt in diesem Jahr nach zwei Meisterschaftstiteln in der Porsche Carrera Cup-Klasse mit anderen Teams zu BLACK FALCON zurück.

Mit dem Team aus Meuspath am Nürburgring feierte der 30-Jährige in der Vergangenheit schon viele Erfolge. „Ich freue mich sehr auf die neue Saison und kann es kaum erwarten, am kommenden Samstag die ersten Rennkilometer zu absolvieren. Wir haben heute die ersten Testkilometer auf der Nordschleife absolviert – das Auto fühlt sich gut an und macht eine Menge Spaß“, sagte Scheerbarth am Rande der Test- und Einstellfahrten der VLN am Samstag. „Nach zwei Jahren im Porsche 911 Cup ist der Mercedes-AMG GT4 für mich natürlich eine ganz neue Herausforderung. Wir erwarten in der SP10-GT4-Klasse einige starke Konkurrenten, doch ich teile mir das Auto bei allen neun Meisterschaftsläufen mit zwei starken Nachwuchsfahrern - Tobias Müller und Tristan Viidas -, die bereits im letzten Jahr auf sich aufmerksam gemacht haben und bin daher sehr zuversichtlich. Unser Ziel ist klar: Die Meisterschaft in der GT4-Klasse.“