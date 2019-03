Fußball: SV Glehn verpasst nur knapp den Pokaltriumph

Die Glehner U13-Fußballerinnen sind bei den Hallenpokalmeisterschaften am Niederrhein ins Finale eingezogen und haben damit einen der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte des SVG errungen. Das Team von Stefan Graß, Marcus Leipert und Jan Saul musste sich im Endspiel dem Bundesliga-Nachwuchs der SG Essen-Schönebeck mit dem einzigen Gegentreffer im gesamten Wettbewerb nur knapp 0:1 geschlagen geben, qualifizierte sich aber mit dem Finaleinzug für die Pokalrunde des Westdeutschen Fußballverbandes.

In dem in Düsseldorf ausgetragenen Pokalwettbewerb starteten die Glehnerinnen furios mit einem 7:0 und drei Treffern von Lea Hermann über den OSV Meerbusch. Nach einem 2:0 durch weitere Hermann-Tore über Bayer Wuppertal stand der Einzug ins Viertelfinale bereits fest, so dass im dritten Spiel gegen die SF Niederwenigern ein torloses Remis reichte. In einem echten Kampfspiel gegen eine körperlich starke Mannschaft von Arminia Kapellen-Hamp, in dem Pia Schröter und Anna Olschowsky über die Außenbahnen mächtig Dampf machten, dauerte es bis in die Schlussphase, ehe mit einem 2:0-Sieg der Halbfinaleinzug gegen den 1. FC Mönchengladbach dingfest gemacht werden konnte. In einem ausgeglichenen Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten musste das anschließende Acht-Meter-Schießen über den Finaleinzug entscheiden, dabei hatten die Glehnerinnen dann mit 3:2 das bessere Ende auf ihrer Seite, weil Torhüterin Wiebke Brüggemann den zweiten Achtmeter parierte. Im Finale konnten die Glehnerinnen trotz schwindender Kräfte in den ersten Minuten noch gut mithalten und erspielten sich sogar noch einige Tormöglichkeiten. Zum Ende des Spiels machte sich dann aber die Überlegenheit der SGS bemerkbar, so dass das 0:1 alle Pokalträume der Glehnerinnen beendete.