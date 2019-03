Skaterhockey: Immer ein heißer Tanz

Lieferten sich immer schon einen heißen Tanz: die Crash Eagles Kaarst (r.) und die Samurai Iserlohn. Am Samstag geht’s in die Neuauflage. Foto: Mauricette Schnider

Kaarst Den Saisonauftakt haben die Crash Eagles Kaarst mit zwei Siegen unbeschadet überstanden, doch in Iserlohn wartet am Samstag die erste Bewährungsprobe auf den Deutschen Meister.

Wie in jeder Sportart, so ist auch in der Skaterhockey-Bundesliga die Tabelle nach zwei Spieltagen noch nicht allzu aussagekräftig. Doch mit dem Deutschen Pokalsieger SHC Rockets Essen (hat sogar schon drei Spiele absolviert) und dem Deutschen Meister Crash Eagles Kaarst zieren genau die Teams die Spitze, die in den vergangenen Jahren das deutsche Skaterhockey dominiert haben.