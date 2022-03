Illegales Rennen in Düsseldorf : Polizei nimmt Raser AMG-Mercedes ab

Die Funkstreifen in Stadtmitte wurden alarmiert und waren zeitgleich unterwegs. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf An der Völklinger Straße in Düsseldorf gaben ein Mercedes- und ein BMW-Fahrer Vollgas und verschwanden im Rheinufertunnel. Am Ende des Tunnels mussten sie ihre Autos und Führerscheine abgeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt gegen einen 24-jährigen Mann aus Grevenbroich und einen 33-jährigen Düsseldorfer wegen des Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Autrorennen in der Stadt. Beiden Männern wird vorgeworfen, sich in der Nacht zu Samstag in Bilk ein „Beschleunigungsrennen" geliefert zu haben. Der Mercedes und der Führerschein des 33-jährigen wurden sichergestellt. Dem 24-Jährigen, der keine Fahrerlaubnis besitzt, wurde eine Blutprobe entnommen. Der BMW-Schlüssel wurde sichergestellt.

Um 0.25 Uhr fielen einer Polizeistreife auf der Völklinger Straße in Höhe der Fährstraße nebeneinander zwei dunkle Fahrzeuge auf. Plötzlich gaben beide Fahrer nebeneinander „Vollgas" und der Mercedes und der BMW verschwanden in wenigen Sekunden in Richtung Rheinufertunnel. Die Streife löste eine Fahndung aus. Die Funkstreifen in Stadtmitte wurden alarmiert und waren zeitgleich unterwegs. So konnte der BMW an den Rheinterrassen und der Mercedes am Kennedydamm angehalten werden.Die Ermittlungen dauern an.

(wie)