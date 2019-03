Tischtennis : Bundessieger Sergio de Matteo ist das Vorbild

Volles Haus beim Finale der Tischtennis-Mini-Meisterschaften in Büderich: 80 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren waren mit Feuereifer bei der Sache, die Besten starten jetzt beim Bezirksentscheid am 31. März in Düsseldorf. Foto: TTKreis

(-rust) Rund 80 Kinder waren beim Kreisentscheid 2019 der Tischtennis-Minimeisterschaften in Meerbusch-Büderich dabei. Alle teilnehmenden Kinder hatten sich zuvor in sieben Ortsentscheiden in Vanikum, Rosellen, Büderich, Zons, Grevenbroich und Holzbüttgen für die Endrunde auf Kreisebene qualifiziert.

Kreisjugendwart Ralf Engels war mit der Gesamtteilnehmerzahl der Mini-Meisterschaften von 123 sehr zufrieden und lobte die Organisatoren von TuRa Büderich für die Abschlussveranstaltung: „Das Turnier wurde problemlos organisiert. Viele Besucher fanden den Weg in die Halle, um ihre Kinder, Enkel und Freunde zu unterstützen.“ Auch Turnier-Organisator Stefan Sonderfeld war mit der Veranstaltung zufrieden: „Es gab spannende Spiele. Bei vielen Kindern ist die Begeisterung für diese vielseitige Sportart geweckt worden.“ Insgesamt gab es sechs verschiedene Wettkampfklassen. Bei den Mädchen bis 8 Jahre gewann Selina Schneider vom Ortsentscheid in Holzbüttgen vor Hannah Matthies, die sich zuvor in Vanikum durchgesetzt hatte. Bei den 9- und 10-jährigen Mädchen siegte Amani Quayd (Norf) vor Mia Piepenburg (Vanikum) und bei den Mädchen bis 12 Jahre stand Qingyan Fu (Holzbüttgen) vor Greta Multhauf (Büderich) ganz oben auf dem Treppchen. Bei den jüngsten Jungen setzte sich Ferdinand Bötsch durch, der auch den Vorentscheid in Holzbüttgen gewonnen hatte. Er bezwang im Endspiel Jordi Kaiser aus Rosellen. Bei den 9- und 10-jährigen Jungen behauptete sich Moritz Brockmöller (Norf) vor Fynn Pflaumer (Norf) und bei den Jungen bis 12 Jahre siegte David Meyer (Büderich) vor Weili Wang (Rosellen).