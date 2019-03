Kegeln: Hobbykegler im Kreis suchen im April ihre Meister

Rhein-Kreis Für die Teilnahme gibt es keine Altersgrenzen.

Bei der Sportveranstaltung in der Kegelhalle an der Jahnstraße sollte der sportliche Ehrgeiz der Teilnehmer nachgeordnet sein, die als Einzelstarter oder in Mannschaften antreten können. Alle Spielklassen haben insgesamt 40 Wurf in die Vollen, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzten. Neben reinen Damen- und Herrenteams lassen die Neusser Kegler ebenfalls gemischte Mannschaften zu. Es findet auch ein Wettbewerb für Paare statt, mehrköpfige Teams müssen aus mindestens vier kegel-begeisterten Mitgliedern bestehen. Zwischen zwölf und 19 Uhr am ersten Spieltag und zwischen zehn und 17.30 Uhr am Folgetag wird gekegelt, dabei sind Turnschuhe zu tragen. Am 7. April endet die Veranstaltung mit der Siegerehrung aller Klassen, bei der die Platzierten jeweils Pokale und Urkunden für ihren Triumph erhalten. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bei Wilfried Stormanns notwendig, der telefonisch (02181/40712) oder per E-Mail (wilfried1804@web.de) erreichbar ist. Das Startgeld beträgt 3 Euro.