Segeln : Karl-Peter Lux führt Yachtclub ins Jubiläumsjahr

Neuer Vorsitzender des Yacht Club Novesia: Karl-Peter Lux. Foto: NRV

(-vk) 1959 gegründet, feiert der Yacht Club Novesia in diesem Jahr sein sechzigjähriges Bestehen. Das wird am 17. August im Sporthafen Neuss im Bootshaus und auf der Steganlage feierlich begangen. In dieses Jubiläumsjahr geht der YCNo mit einer neuen Führung, denn nach 15 Jahren als Vorsitzender stellte sich Emil Kuchta auf der mit 40 Mitgliedern gut besuchten Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wahl.

