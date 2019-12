Handball : TV Korschenbroich verlängert mit Torhüter Krüger

Korschenbroich (-vk) Handball-Regionalligist TV Korschenbroich treibt seine Personalplanungen weiter voran: Am Wochenende verlängerte der Tabellenzweite den Vertrag mit Torhüter Felix Krüger um ein weiteres Jahr.

Der 22-Jährige, der vor vier Jahren aus der Jugendabteilung des ThSV Eisenach kam, wird in der neuen Saison weiterhin ein Gespann mit Michael Jäger bilden, egal, in welcher Spielklasse der TVK dann aufläuft. „Mit Max und Felix verfügen wir über eins der besten Torhüter-Duos der Liga,“ freut sich der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock über die Weiterverpflichtung. „Ich fühle mich sehr wohl in Korschenbroich. Wir haben hier tolle Möglichkeiten, im Verein hat sich viel getan,“ sagt Krüger, „Max und ich bilden ein gutes Duo.“