Basketball : Schwache Tigers verlieren überraschend gegen das Schlusslicht

Neuss Ersatzgeschwächten ChemCats Chemnitz gelingt bei zuletzt so starken Neusserinnen mit dem 73:69 der erste Saisonsieg in der 2. Basketball-Bundesliga.

Genauso sieht eine Höchststrafe aus: Gegen das bis Samstag punktlose Schlusslicht ChemCats Chemnitz blamierten sich die mit einer Serie von vier Siegen in Folge angetretenen TG Neuss Tigers nach allen Regeln der Kunst. Dabei trat der (freiwillige) Absteiger aus der Ersten Basketball-Bundesliga bei seinem vollkommen überraschenden 73:69-Erfolg lediglich zu siebt an, „eigentlich standen uns sogar nur sechseinhalb Spielerinnen zur Verfügung“, spezifizierte Trainer Thomas Seltner, dessen Team mit einem Durchschnittsalter von 17,7 Jahren auch als WNBL-Truppe (U18-Bundesliga) durchgegangen wäre.

Von Anfang an war der Wurm drin im Spiel der Tigers, die zwar beständig vorne lagen, sich aber nie entscheidend abzusetzen vermochten. Das beunruhigte Bruhnke zunächst nicht, denn auch im Hinspiel (91:67) hatten die wesentlich erfahreneren Neusserinnen erst im mit 26:14 gewonnenen dritten Viertel für klare Verhältnisse gesorgt. Diesmal nicht. Und das konnte der Coach nun überhaupt nicht verstehen: „Wir holen doppelt so viele Rebounds wie der Gegner, haben fast 20 Würfe mehr – und gewinnen das Spiel trotzdem nicht.“ Im Schlussviertel glitt den Tigers, die ohne Topscorerin Franziska Worthmann kein Mittel gegen die Zonenverteidigung der Gäste fanden (6/29 Dreier für kümmerliche 21 Prozent), die Partie endgültig aus den Händen: Angeführt von der gar nicht oder unzureichend verteidigten Anabel Neuber-Valdez (25 Punkte) zogen die ChemCats von 47:51 (30.) auf 59:54 (35.) davon. Jana Heinrich schoss die TG 1:25 Minuten vor dem Ende per Dreier noch mal mit 68:67 in Front, wurde dann aber zur tragischen Figur: Mit noch 29 Sekunden auf der Uhr bot sich der bei einem Versuch von jenseits der Drei-Punkte-Linie gefoulten 33-Jährigen die große Chance, ihr wieder mit 68:71 ins Hintertreffen geratenes Team auf gleiche Höhe zu bringen. Doch sie patzte gleich zweimal und im Gegenzug machte Lucile Peroche (21 Jahre), neben der gleichaltrigen Jessica Kluge einzige Spielerin über 20 im Kader der Gäste, mit zwei Freiwürfen zum 73:69 alles klar.

Dass den irritierten Gastgeberinnen danach noch 27 Sekunden für die Wende blieben, spielte angesichts der schwachen Wurfquote (29/84 für 35 Prozent) keine Rolle. Nun schossen auch die ChemCats mit 38 Prozent (25/65) nicht die Hallenlichter aus, machten das aber an der Freiwurflinie (21/26 Versuche gegenüber 5/12 für Neuss!) wett. Sicher, in dieser Situation hätten Spielerinnen wie Briana Williams, Jill Stratton, Jana Heinrich oder auch die am Korb zu oft ungestraft hart angegangene Britta Worms (18 Rebounds) das Kommando übernehmen müssen, doch in Einzelkritik wollte sich Bruhnke bei aller Enttäuschung nicht ergehen. Er nahm viel mehr die gesamte Mannschaft in die Verantwortung: „Sowohl auf dem Feld als auch auf der Bank wurde nicht gut kommuniziert, gab es untereinander kleinere Scharmützel.“ Seine Hoffnung: „Vielleicht war das ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit. Jetzt haben alle über die Weihnachtspause Gelegenheit, darüber nachzudenken, was sie besser machen können.“