Fußball : Auf der Suche nach dem gemeinsamen Nenner

Die SG Kaarst führt intensive Gespräche über die Zukunft der Bezirksliga-Mannschaft. Der Ausgang ist bisher noch offen.

Die Fußballabteilung der SG Kaarst kommt auch in der Winterpause nicht richtig zur Ruhe. Neben der sportlichen Talfahrt halten sich die Spekulationen über einen Rückzug aus der Bezirksliga hartnäckig. Die Entscheidung über die eigene Zukunft habe die Seniorenmannschaft dabei sogar selbst in der Hand. Ein sportlicher Totalschaden soll unbedingt vermieden werden.

Der 16. Spieltag der laufenden Spielzeit war der Tiefpunkt einer Saison, die ohnehin schon zum Vergessen einlädt. Im Heimspiel gegen Kleinenbroich konnte die SG Kaarst keine elf Jungs zusammenkratzen, um eine spielberechtigte Mannschaft auf den Platz zu schicken. Und das, obwohl ausreichend Spieler aus der zweiten Mannschaft zur Verfügung gestanden hätten. Dumm nur, dass sich lediglich einer aus der Reserve dazu bereit erklärte, in der ersten Mannschaft auszuhelfen. Es sollte das Symbolbild dessen werden, was bei der SG Kaarst in diesem Jahr schief läuft. Es war die Offenbarung von Einstellungsproblemen und persönlichen Eitelkeiten, die auch die Verantwortlichen längst nicht mehr leugnen. Die Frage, die in der Winterpause über der SG schwebt, ist, ob der Verein es schafft, für die Rückrunde zwei wettbewerbsfähige Mannschaften auf die Beine zu stellen.