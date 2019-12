Kanu : Tina Funke siegt beim Wintercup in Mainz

Neuss Bei der zweiten Etappe des Kanu-Wintercup konnte Tina Funke in Mainz in der Stand-Up-Paddling-Wertung einen Sieg herausfahren. Die Wassersportlerin der Holzheimer SG konnte dabei ihre Zeit von der ersten Etappe in Köln um ganze drei Minuten verbessern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken