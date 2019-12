Radsport : Kilian Schmitz holt Platz zwei des NRW-Cross-Cups

Büttgen Nach der Straßensaison ist vor der Cyclocross-Saison. Das galt auch für die Nachwuchs-Fahrer des VfR Büttgen, die beim NRW-Cross-Cup teilnahmen. Am letzten Rennwochenende der fünfteiligen Rennserie feierten die VfR-Radsportler nicht nur gute Tagesleistungen, sondern landeten auch in der Gesamtwertung auf den vorderen Rängen.

Zum Saisonfinale in Pulheim stiegen Kilian Schmitz in der Schülerklasse U11 und Jakob Lawrenz in der U17 auf ihre speziellen Cross-Rennräder. Kilian Schmitz konnte sich dabei von Beginn an auf dem vom Regen aufgeweichten Kurs in der Spitzengruppe festsetzen. Bis zum Schlussspurt biss sich der Büttgener in der Führungsgruppe fest. Im Ziel reichte es nur knapp nicht zum Tagessieg. Im starken Teilnehmerfeld sprang am Ende Rang zwei heraus. Auf dem selben Rang fand sich Schmitz am Ende auch in der Gesamtwertung des NRW-Cross-Cup wieder.