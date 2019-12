Radsport : Nils Schomber fährt Omnium-DM

Neuss (-vk) Im Bundesleistungszentrum in Frankfurt an der Oder stehen an diesem Wochenende die letzten Deutschen Meisterschaften der Bahnradsportler auf dem Programm. Bei der Omnium-DM geht auch der Neusser Nils Schomber an den Start, dessen Team Heizomat rad-net.de acht der insgesamt 34 gemeldeten Fahrer und in Madison-Weltmeister Theo Reinhardt auch den Favoriten stellt.

