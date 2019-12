Fußball : Hallenmeisterschaft der FVN-Schiedsrichter

Rhein-Kreis Das Fußballjahr 2020 startet im Rhein-Kreis direkt mit einem Rollentausch der besonderen Art. Bei den „SR-Hallenmasters“ des Fußballverbands Niederrhein schlüpfen die Schiedsrichter in die Rolle des Spielers und ermitteln aus dreizehn Fußballkreisen des FVN einen Turniersieger.

Dieses Mal darf der Fußballkreis Grevenbroich/Neuss das Turnier ausrichten. Die Schiedsrichterfamilie des Niederrhein kickt dann am 4. und 5. Januar in der Halle des TSV Bayer Dormagen um den Turniersieg. An beiden Tagen rollt der Ball ab 10 Uhr in der TSV-Halle. Voraussichtliches Ende ist am Sonntag um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.