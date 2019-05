Handball : Der TVK entscheidet die Meisterschaft

Mit 153 Treffern ist David Biskamp (am Ball) nicht nur bester Werfer des TV Korschenbroich, sondern auch der drittbeste Schütze der Nordrheinliga. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Mönchengladbach Punkten die Korschenbroicher in ihrem letzten Heimspiel dieser Nordrheinliga-Saison gegen Spitzenreiter Dinslaken, kann Verfolger Ratingen aufsteigen. Borussia will sich ordentlich präsentieren, in der Verbandsliga steigt das vorerst letzte Derby zwischen dem Absteiger TVK II und dem Tabellendritten TV Geistenbeck.

Der TV Korschenbroich hat alles selbst in der Hand. Zum einen, sein Saisonziel zu erreichen, der Tabellenfünfte möchte unter den ersten Fünf der Nordrheinliga bleiben. Zum anderen, die Meisterschaft zu entscheiden. Denn am Samstag (19.30 Uhr) gastiert der Spitzenreiter MTV Rheinwacht Dinslaken in der Waldsporthalle, und sollte der TVK punkten, könnte er dem Tabellenführer den Aufstieg auf der Zielgeraden verbauen. Denn tags darauf spielt der punktgleiche Verfolger SG Ratingen beim Tabellendritten TuSem Essen II und könnte da mit einem Sieg noch an Dinslaken vorbeiziehen, wenn der Spitzenreiter nicht in Korschenbroich siegt. Tut er es, gibt es am Samstagabend eine Meisterfeier des Aufsteigers in der Waldsporthalle.

Die möchte Dirk Wolf natürlich verhindern. Nicht, dass der TVK-Trainer den Gästen den Aufstieg nicht gönnen würde, aber er möchte mit seinem Team „einen guten Abschluss feiern und mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Wenn wir unser Saisonziel erreichen und das damit verbinden können, den Tabellenführer zu ärgern, nehmen wir das mit“. Wolf weiß aber auch, dass das nicht einfach wird, zumal ihm in seinem Sohn Mats, Steffen Brinkhues und Felix Krüger weiterhin ein wichtiges Trio fehlt. „Dinslaken hat eine eindrucksvolle Leistung in dieser Saison gezeigt und sich souverän erkämpft, was sie bis jetzt haben“, sagt Dirk Wolf anerkennend, der vor den Kreisläufern Dennis Backhaus und Christoph Enders sowie dem Halblinken Maximilian Reede warnt. Vor der Partie verabschiedet der TVK die scheidenden Tim Christall, Max Vitz und Simon Förster.

Info Die Situation in den drei Ligen am letzten Spieltag Nordrheinliga: 1. Dinslaken, 38:12 Punkte, 2. SG Ratingen 38:12 (direkter Vergleich für Dinslaken, das Hin- und Rückspiel gewonnen hat), 3. TuSem Essen II, 4. TuS Opladen beide 33:17, 5. TV Korschenbroich 27:23, 6. BTB Aachen, 7. TSV Bonn beide 26:24 ... Oberliga: 1. HG LTG/LTV Remscheid 40:10, 2. Unitas Haan 39:11, 3. LTV Wuppertal 33:17 ... 6. Borussia Mönchengladbach, 7. SG Langenfeld beide 25:25, 8. TV Krefeld-Oppum, 9. HSG Neuss/Düsseldorf II beide 24:26 ... Verbandsliga: 1. TV Jahn Hiesfeld 44:6, 2. TV Kapellen 36:14, 3. TV Geistenbeck 35:15, 4. TS St. Tönis 31:19 ... 13. SV Straelen 11:39, 14. TV Korschenbroich II 3:47.

Zum Abschluss der Saison kann Borussia Mönchengladbach ihren Fans in der Oberliga noch einmal einen kleinen Leckerbissen präsentieren, wenn der Tabellendritte LTV Wuppertal zu Gast ist. „Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel“, sagt Trainer Tobias Elis. „Der LTV ist eine der stärksten Mannschaften der Liga, und wir wollen uns ordentlich von unseren Fans verabschieden und zeigen, dass wir auch mit den Top-Teams der Oberliga mithalten können.“

Allerdings können die Borussen dabei nicht auf ihre stärkste Formation zurückgreifen. Daniel Panitz fällt mit seiner Entzündung an der Achillessehne weiterhin aus, die Knieprobleme von Lukas Feld haben sich verschlimmert, so dass er auch passen muss, und auch Abwehrchef Thomas Prinz wird fehlen, weil er erneut Rückenprobleme hat und kein Risiko eingegangen werden soll. „Trotz der Ausfälle wollen wir zeigen, dass wir in der Mannschaft wirklich ein gutes Niveau haben“, betont Elis. „Sicherlich wollen alle Spieler auch noch einmal zeigen, was in ihnen steckt.“ Vor dem Spiel werden dann auch noch David Mannheim und Antoine Baup verabschiedet, deren neues Ziel noch unbekannt ist. Auch Torhüter Sven Plath wird nicht mehr spielen, steht der Mannschaft nächste Saison als Torwarttrainer aber weiterhin zur Verfügung.

In der Verbandsliga kommt es zum Abschluss noch zum Derby zwischen dem als Absteiger feststehenden TV Korschenbroich II und dem Tabellendritten TV Geistenbeck. „Für uns ist es das letzte Spiel in der Liga, und wir sind krasser Außenseiter“, sagt der Korschenbroicher Trainer Tom Strack. „Dennoch wollen wir alles daransetzen, dass wir nicht abgeschlachtet werden. Deshalb haben wir im Training auch noch einmal richtig Gas gegeben, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Wichtig wird es sein, dass wir den Geistenbecker Rückraum einengen, dabei aber kein Harakiri begehen.“ Nach dem Spiel wird dann noch mit den Fans und den Personen gefeiert, die die Mannschaft die ganze Saison unterstützt haben.

Die Gäste haben eine fast perfekte Rückrunde gespielt und wollen diese dann auch mit einem Sieg beenden. „Ich erwarte den nächsten Sieg, eine andere Zielsetzung kann es auch gar nicht geben“, fordert der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. „Wir wollen mit einem guten Gefühl die Saison verlassen, um dann auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein das Final-Four im Pokal zu bestreiten.“ Dort steht im Halbfinale am Samstag, 18. Mai, allerdings in Borussia der härteste Gegner gegenüber. Das zweite Semifinale bestreiten am selben Tag Bezirksligist Welfia Mönchengladbach gegen Verbandsliga-Aufsteiger Turnerschaft Lürrip.