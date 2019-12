Handball : Lukas Becher behält in Schlusssekunde die Nerven

Neuss Sein Siebenmetertor zum 26:25 beschert Handball-Drittligist Rhein Vikings Sieg über den Tabellenzweiten TuS Spenge.

Was für eine Dramatik im Hammfeld: Dank der Nervenstärke von Lukas Becher konnten die Rhein Vikings mit dem 26:25 (12:13) gegen den TuS Spenge einen gelungenen Jahresabschluss feiern. Der Linksaußen verwandelte in der letzten Sekunde einen Siebenmeter für den Handball-Drittligisten und sicherte damit den Heimerfolg für den Zweitliga-Absteiger.

Die Wikinger konnten damit die 24:25-Pleite in Leichlingen aus der Vorwoche ausmerzen und sich zugleich für die deutliche 27:35-Hinspielpleite revanchieren. Zugleich feierte das Team den dritten Sieg in den letzten vier Spielen. Offiziell 540 Zuschauer in der Hammfeldhalle bildeten dabei die Saison. „Es war eine super Stimmung in der Halle. Die Zuschauer haben uns in jeder Phase des Spiels unterstützt“, freute sich der Coach Jörg Bohrmann. Partien gegen den aktuellen Tabellenzweiten entwickeln sich zu einer Spezialität der Vikings. Wurde rund zwei Wochen zuvor mit Eintracht Hagen der damalige Zweite mit 32:29 nach Hause geschickt, traf es nun die Gäste aus dem Kreis Herford.