Handball : Handball: TV Korschenbroich will zurück in die Spur

Handball: TV Korschenbroich will zurück in die Spur

Korschenbroich Wahrscheinlich würde sich Dirk Wolf liebend gerne auf sportdeutschland.tv ansehen, wie sich sein Sohn Tom mit der HSG Konstanz im Zweitliga-Duell gegen den TSV Bayer Dormagen schlägt. Doch der Trainer des TV Korschenbroich muss sich gedulden, bis das Video als „Re-live“ abrufbereit ist.

Schließlich ist er am Samstagabend zur gleichen Zeit selber gefordert, denn der TVK erwartet um 19.30 Uhr die HSG Siebengebirge. Die kommt zwar als Tabellenletzter der Regionalliga Nordrhein in die Waldsporthalle, doch Wolf hat dort gleich mehrere Baustellen zu bearbeiten. Die erste: „Wir sind in unseren Leistungen noch schwankend,“ sagt er mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf und meint damit in erster Linie das für ihn enttäuschende 27:27-Remis bei Aufsteiger HG Remscheid am vergangenen Samstag.