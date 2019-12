Ringen : KSK steigt trotz Finalniederlage auf

Überglücklich: Trainer Oleg Dubov und Ayub Musaev. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Neusser Ringer verlieren NRW-Finale nach umstrittener Szene mit 14:18 gegen Witten

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Solche Geschichten schreibt nur der Sport. Da marschieren die Ringer des KSK Konkordia Neuss ungeschlagen durch die gesamte Oberliga-Saison inklusive neu eingeführter Play-off-Runde. Ausgerechnet im letzten Kampf, dem um den Titel des NRW-Meisters beim „Final Six“ in der Bonner Schmitthalle, setzt es gegen den KSV Witten II die erste (und einzige) Niederlage...

Und eine höchst umstrittene dazu. Denn im ersten Kampf des Abends vor 450 Zuschauern – unter ihnen neben Bonns Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan und dem früheren NRW-Innenminister Ingo Wolf auch Kreisdirektor Dirk Brügge – stand Ahmed Anuhanov in seinem erst dritten Meisterschaftskampf vor einer Sensation: Der junge Neusser hatte in der Klasse bis 57 Kilogramm den mit 11:6 Punkten führenden Deutschen Jugendmeister Noah Englich geschultert – nach Ansicht des Kampfgerichts aber Sekundenbruchteile nach der Schlusssirene, so dass der Kampf mit zwei Punkten für Witten statt mit vier für Konkordia gewertet wurde.

Punkte, die den mit dreifachem Ersatz angetretenen Neussern in der Endabrechnung angesichts einer 14:18-Niederlage fehlten. Was bei der Siegerehrung zunächst für lange Gesichter sorgte, die aber schnell der schon vor Kampfbeginn feststehenden Erkenntnis wichen, dass der KSK Konkordia sieben Jahre nach dem freiwilligen Rückzug wieder zurück in der Ringer-Bundesliga ist. Und dort sicher keine schlechte Rolle spielen wird – Michael Scharf, Direktor Leistungssport beim Landessportbund, sagte den „jungen Wilden“ jedenfalls eine hoffnungsvolle Zukunft voraus.

Trotz des Missgeschicks zu Beginn hielten die mit sieben noch der Jugendklasse angetretenen Schützlinge des Trainergespanns Oleg Dubov und Erich Marjalke den Kampf bis zuletzt offen. Vor den beiden letzten Auseinandersetzungen, den in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm, stand es 14:14. Dabei hatte der KSK nach den Niederlagen von Ahmed Anuhanov, Ilja Chupanov, Jonas Billstein und Julian Lejkin bereits mit 0:14 zurück gelegen. Aaron Bellscheidt (15:0 über Artur Eisenkrein), Mikalai Savenka (7:0 über Denis Nuss), Ayub Musaev (Schultersieg über Khalid Omarzy) und Samuel Bellscheidt (15:2 über Sali Sezgin Sali) glichen schnell wieder aus.

Die Wittener Bundesliga-Reserve entschied dann die beiden letzten Kämpfe für sich: Perica Dimitrijevic setzte sich im griechisch-römischen Stil mit 2:1 gegen Denia Nakaev durch – „erneut nach einem Fehler des Kampfrichters“, wie KSK-Ehrenpräsident Hermann J. Kahlenberg monierte. Das 14:5 von Schojah Zaryalay über Kirill Surikov im letzten Kampf des Abends, dem im Freistil, bescherte dem KSV Witten dann endgültig den Sieg und den Meistertitel.