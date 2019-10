Handball : TV Korschenbroich reist zum Tabellennachbarn

Korschenbroich Was haben der TV Korschenbroich und der TV Rheinbach gemeinsam? Beide Klubs starteten gut in die neue Saison der Handball-Regionalliga Nordrhein, kassierten dann aber am dritten Spieltag die erste Niederlage: der TVK zu Hause mit 23:24 gegen den TuS Opladen, der TVR mit 23:27 beim TV Jahn Wahn.

Deshalb treffen beide am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Rheinbach) auch als Tabellennachbarn aufeinander.

Und noch eine Gemeinsamkeit verbindet die beiden Klubs: Die Niederlagen waren eher in die Kategorie „unnötig“ einzustufen. „Die Moral in der Mannschaft stimmt, wir müssen nur die vermeidbaren Fehler abstellen, die wir in den ersten Spielen immer mal wieder gesehen haben,“ resümierte Korschenbroichs Sportlicher Leiter Klaus Weyerbrock die letztlich vergebliche Aufholjagd gegen den neuen Tabellenführer aus Opladen. Und Jan Hammann, der zusammen mit Dietmar Schwolow das Trainergespann beim TV Rheinbach bildet, sagte nach der Niederlage in Wahn, bei der seine Schützlinge gleich vier Siebenmeter vergaben: „Das war einfach kein gutes Spiel von uns. In der Abwehr hat die nötige Intensität gefehlt und im Angriff war die Fehlerquote und die Fehlwurf-Quote einfach zu hoch.“ Zuvor hatten die Rheinbacher, die erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison die Klasse hielten, sich mit 24:21 bei Aufsteiger HG Remscheid und mit 28:22 im Lokalduell gegen die HSG Siebengebirge durchgesetzt.