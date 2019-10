Galopp : Galopp: Partystimmung nach Sieg von Party Moon

Partystimmung nach dem Sieg von Party Moon. Foto: Frank Sorge. Foto: Frank Sorge

Neuss Zwei Starts – zwei Siege. Das ist die makellose Bilanz des dreijährigen Hengstes Party Moon aus dem Neusser Stall von Axel Kleinkorres. Am Tag der Deutschen Einheit in Berlin-Hoppegarten beeindruckte der Hengst mit einem überlegenen Sieg im BBAG-Auktionsrennen über die 1400m-Strecke der geraden Bahn.

Als Jockey Maxim Pecheur schon 300 Meter vor dem Ziel an die Spitze ging, war die Entscheidung gefallen. Der Reiter musste das Pferd im Grunde nur noch in Schwung halten, um die Siegprämie von 25.000 Euro für die Besitzergemeinschaft „Stall just4turf“ zu sichern. Es war in jeder Hinsicht ein besonderer Erfolg, denn das Siegerpodest war fast zu klein, damit alle Mitbesitzer den Erfolg genießen konnten.

Das Pferd stammt aus der Zucht des Gestüts Görlsodrf in der Uckermark, es wird von der Familie Bischoff-Lafrentz betrieben. Die vorwiegend junge Besitzertruppe trat sogar mit Plakaten für ihr Pferd an. Das vom Derbysieger Sea the Moon stammende Pferd war zwar auf der Auktion in Iffezheim, wurde aber nicht verkauft. Axel Kleinkorres hat diese „Perle“ sorgsam aufgebaut: „Es gab Wachstumsprobleme, deshalb ist er so spät herausgekommen. Die Besitzer haben sich für meine Geduld sogar bedankt.“ Das hofft er auch für die Zukunft: „Am liebsten würde ich ihn jetzt in die Winterpause schicken. Er wird es uns sicher im nächsten Jahr danken.“ Der Kontakt zum Gestüt Görlsdorf war durch die großen Erfolge mit dem Hengst Matchwinner aus der Görlsdorfer Zucht entstanden. Er gewann vor zwei Jahren unter der Kleinkorres-Regie den Preis der Deutschen Einheit. Den sicherte sich diesmal Itobo mit einer Nase vor dem Derbysieger Laccario.