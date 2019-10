Eishockey : Eishockey: Neusser EV startet in den Interregio-Cup

Neuss Im Rahmen des neu geschaffenen Interregio-Cups trifft Eishockey-Regionalligist Neusser EV erstmals auf internationale Konkurrenz. Drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen Teams aus der belgisch/niederländischen Liga wurden für den NEV in das Programm der geschrumpften Regionalliga West eingearbeitet, und das beschert den Neussern am Sonntag ein Gastspiel beim niederländischen Vizemeister Heerenveen Flyers.

Während die Konkurrenten sich auf drei internationale und publikumsträchtige Heimspiele freuen, drücken den NEV in erster Linie die hohen Kosten für die drei Auswärtsspiele dieses Cup-Wettbewerbes. Dennoch nimmt Trainer Daniel Benske die Herausforderung gerne an: „Eine schöne Abwechslung innerhalb der Regionalligarunde. Aber die Teams aus der BE/NE-League sind beachtliche Kaliber.“ Heerenveen Flyers zum Beispiel waren in den vergangenen Jahrzehnten sieben Mal Niederländischer Meister und in der vor vier Jahren gegründeten BE/NE-League stets eine der dominierenden Mannschaften, standen immer im Finale und feierten 2017 die Meisterschaft. Sie haben in ihrem Kader gleich mehrere herausragende Spieler- neben dem niederländischen Nationaltorhüter Martijn Oosterwijk routinierte Ausländer aus Kanada, Finnland und Slowenien.