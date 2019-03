Handball: TVK setzt auf Wiedergutmachung

Korschenbroich Handball-Regionalligist trifft am Samstag auf Tabellennachbar TuSEM Essen II.

Klaus Weyerbrock hat das geärgert. Vor allem mit Blick auf die Fans, die in einem Bus gemeinsam mit der Mannschaft nach Königswinter gefahren waren. „Die hätten etwas Besseres verdient gehabt,“ sagt der Sportliche Leiter, „schade, dass die Serie gerissen ist. Jetzt konzentrieren wir uns auf Samstag und möchten den Fans wieder ein paar Punkte bescheren.“ Da wartet nämlich ein ganz anderes Spiel. Eines „auf Augenhöhe“, sagt Trainer Dirk Wolf. Da stellt sich nämlich um 19.30 Uhr die Reserve von Zweitligist TuSEM Essen in der Waldsporthalle vor.

Hört sich auf den ersten Blick nicht wie der ganz große Knüller an. Ist aber ein Prestigeduell. Schließlich haben die Essener mit einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage (15:1 Punkte) den TVK als „Mannschaft der Stunde“ abgelöst. Schließlich sind sie damit an den Korschenbroichern vorbei auf den vierten Tabellenplatz geklettert. Und weil dem TVK die Konkurrenz in Gestalt des TSV Bonn rechtsrheinisch und des BTB Aachen dicht im Nacken sitzt, sollte er diesen vierten Tabellenplatz nicht aus den Augen verlieren, will er am Ende sein Ziel, einen Platz unter den besten Fünf, tatsächlich erreichen. Und schließlich gab es da noch das Hinspiel, das die Korschenbroicher nach einem 12:17-Rückstand noch mit 29:28 für sich entschieden, weil Mats Wolf, Philip Schneider und Sascha Wistuba in den letzten 132 Sekunden aus einem 26:27 einen 29:27-Vorsprung machten.