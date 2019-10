Jugendfußball : Heißes Derby bei den C-Junioren

Rhein-Kreis Der Nachwuchs der SVG Weißenberg empfängt Liga-Dauergast SC Kapellen im Hubert-Schäfer-Sportpark.

Am heutigen Samstag (Anpfiff 15 Uhr) steigt in der Niederrheinliga das einzige Kreis-Derby, dass es in diesem Jahr geben wird. Die C-Junioren der SVG Weißenberg empfangen Dauergast SC Kapellen im Hubert-Schäfer-Sportpark. Die A-Junioren waren bereits im Einsatz und die B-Junioren treffen heute auf Borussia Mönchengladbach.

Aber nicht nur geografisch, sondern vor allem tabellarisch ist die Partie schon jetzt höchstinteressant. Kapellens Jugendleiter Daniel Schmitz sagt sogar: „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel für beide Mannschaften. Das muss man einfach gewinnen, sonst verliert man schon ein wenig den Anschluss.“ Zuletzt musste Kapellen eine herbe 1:5-Pleite gegen die bis dahin punktlose SSVg Velbert hinnehmen. „Die Jungs haben daraus gelernt. Ich bin guter Dinge, dass wir punkten“, so Schmitz. Weißenbergs Coach Giulio Sinesi hofft vor heimischer Kulisse natürlich auf den ersten Sieg in dieser Spielzeit. „Wir wollen unbedingt mit einem positiven Gefühl in die Herbstpause gehen. Das Derby ist natürlich nochmal ein größerer Anreiz“, sagt Sinesi. Die jüngeren C-Junioren pausieren wie in jedem Jahr in den Herbstferien.