Basketball : Elephants verlieren trotz Überraschungscoup in Leverkusen

Grevenbroich Auch mit dem erst am Donnerstag zum Team gestoßenen Ex-Düsseldorfer Jamal Smith fanden die Basketballer aus Grevenbroich nicht zurück in die Erfolgsspur.

Die NEW’ Elephants kommen in der Basketball-Regionalliga einfach nicht in die Gänge. Obwohl Manager Hartmut Oehmen mit der Verpflichtung von Jamal Smith einen Überraschungscoup gelandet hatte, setzte es auch beim Aufsteiger TSV Bayer 04 Leverkusen II eine 71:77-Pleite (Halbzeit 29:37) – schon die vierte Niederlage im fünften Spiel für die Schützlinge von Trainer Jason Price.

Der 26 Jahre alte Smith, in der vergangenen Saison mit den Düsseldorf Giants als Meister der Regionalliga West in die Pro B aufgestiegen, dann aber den Restriktionen der „Local-Player-Regel“ zum Opfer gefallen, hatte am Donnerstag das erste Mal mit seiner neuen Mannschaft trainiert. Da der US-Amerikaner auch über einen niederländischen Pass verfügt, ist er neben dem inzwischen mit einem deutschen Personalausweis ausgestatteten Ryon Howard und Jahad Thomas nun der dritte Profi aus Übersee im Kader der Schlossstädter. Nicht mehr zum Kader gehört dagegen John Murry. Da er mit seinem Mittelfußbruch noch auf unbestimmte Zeit ausgefallen wäre, bestieg der Profi am Freitagmorgen um 6 Uhr den Flieger zurück in die Vereinigten Staaten.