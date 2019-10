Handball : Dormagener Serie reißt gegen Coburg

Dormagen Gegen Aufstiegskandidat HSC Coburg kassiert Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen die erste Heimniederlage der Saison.

Diesmal stimmte die Kulisse, aber die Leistung nicht: Vor 1327 Zuschauern kassierte Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen mit dem 29:36 (Halbzeit 13:17) gegen Aufstiegsanwärter HSC Coburg die erste Heimniederlage dieser Saison. „Vielleicht wollten sie es vor so viel Fans einfach zu gut machen,“ mutmaßte Jan Gorr mit Blick auf die Hausherren, die innerhalb von zehn Minuten einen 6:2-Vorsprung (9.) verspielten und danach keine Ruhe in den eigenen Reihen und kein Mittel gegen die ungemein clever agierenden Coburger fanden. Dem Gästetrainer war die Erleichterung über den ersten Auswärtssieg des Vorjahresdritten nach zwei Auftaktniederlagen in Aue und Hüttenberg deutlich anzumerken. Er hatte seine Spieler taktisch auf jeden Dormagener Schachzug eingestellt, „weil wir wussten, was uns hier erwartet.“

So frei wie hier kam Julian Köster nur selten zum Wurf gegen den HSC Coburg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Doch abgesehen von den ersten zehn Minuten konnten die Bayer-Handballer zu keiner Phase an die beeindruckenden Vorstellungen anknüpfen, die sie bei ihren drei Heimsiegen über Aue, Eisenach und Lübbecke geboten hatten, scheiterten aber auch am bisher stärksten Gegner dieser Spielzeit. „Gegen die werden nicht viele Mannschaften Punkte holen,“ prophezeit Dusko Bilanovic. Der Dormagener Trainer gab, bei allem verständlichen Unmut über die schwache Leistung der Unparteiischen Pawel Fratczak und Paulo Ribeiro, aber auch zu, dass sich seine Schützlinge die Niederlage selbst zuzuschreiben hatten: „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht, viel zu viele Bälle weggeschenkt“ - auf seinem Statistikblock standen allein 13 technische Fehler, außerdem scheiterten die Gastgeber ein Dutzend Mal an HSC-Torhüter Konstantin Poltrum.

Trotzdem müssten 29 Treffer normalerweise für einen Heimsieg reichen. Doch die Abwehr, eigentlich das Herzstück in Bilanovics Handball-Philosophie, kam ständig ein bis zwei Schritte zu spät gegen die Coburger Angreifer, die dem Prädikat „wieselflink“ wesentlich eher gerecht wurden als die Hausherren. Entschieden war die Partie spätestens vier Minuten nach Wiederbeginn, als die Gäste aus ihrer 17:13-Pausenführung ein 21:13 gemacht hatten. „Eigentlich wollte wir Coburg unter Druck setzen, das genaue Gegenteil war der Fall,“ ärgerte sich Bilanovic. Ein drohendes zweistelliges Debakel (15:24, 37.) wendeten die Dormagener mit einem Zwischenspurt ab, der es beinahe noch einmal spannend gemacht hätte. Denn von 18:27 (41.) verkürzten die Hausherren auf 24:28 (49.) und 25:29 (50.). Doch statt ruhig weiter zu spielen, verloren sie wieder wie nach ihrer 6:2-Führung den Kopf. „Da zeigt sich halt, wie jung die Mannschaft ist,“ stellte Bayers Handball-Geschäftsführer Björn Barthel fest, „Coburg ist da mindestes zwei Jahre witer als wir.“ Sein Trainer hatte den deutlich spürbaren Frust freiich schnell in positive Energie verwandelt: „Die zwei Punkte müssen wir uns auswärts wiederholen, und zwar direkt am Freitag.“ Da sind die Dormagener bei der HSG Krefeld (11. Oktober, 20 Uhr, Glockenspitzhalle) zu Gast. „Das wird eine ganz andere Herausforderung,“ sagt Bilanovic, „denn beim Tabellenletzten sind wir der Favorit.“