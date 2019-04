Basketball : Löwen und Elephants feiern eine Basketball-Party

Grevenbroich Mit dem letzten Saisonspiel in Herten stimmt sich Grevenbroich auf das Finale im WBV-Pokal gegen die BG Dorsten ein.

Am Freitagabend endet bei der Jahreshauptversammlung in der Vereinsgaststätte Jägerhof in Elsen (Beginn 19 Uhr) nach zwei Jahrzehnten die Amtszeit von Dr. Friedrich W. Korsten als Vorsitzender der Grevenbroicher Korbjäger. Offiziell verabschiedet wird der ehemalige Chefarzt am Kreiskrankenhaus St. Elisabeth in Grevenbroich aber erst am Sonntag, den 14. April vor dem Rückspiel im Finale des WBV-Pokals gegen die BG Dorsten (20 Uhr, Großsporthalle Gustorf). „Das ist der perfekte Rahmen“, findet Oehmen. Das Hinspiel in Dorsten findet am Freitag, den 12. April in der KIA Baumann-Arena an der Juliusstraße in Dorsten statt.