Basketball : TTC BW Grevenbroich hilft Elephants

Steigt in Grevenbroich als hauptamtlicher Coach ein: Jason Price. Foto: JP

Grevenbroich Nur weil der Tischtennisverein sein Frühjahrsturnier beschränkt, kann das Finale im WBV-Pokal in Gustorf steigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Puh, das war knapp. Für einen kurzen Schreckmoment sah es tatsächlich so aus, als fände sich für das Rückspiel der Finalserie um den WBV-Pokal keine geeignete Halle in Grevenbroich. Doch gestern Morgen gab Manager Hartmut Oehmen Entwarnung: Die NEW’ Elephants sind jetzt am Sonntag, den 14. April (20 Uhr) in der Großsporthalle Gustorf Gastgeber der BG Dorsten.

Eine glückliche Fügung, die Oehmen nach dem Gespräch mit der bei der Stadt Grevenbroich für die Vergabe der Sportstätten zuständigen Mitarbeiterin Helga Frölich in weite Ferne gerückt wähnte. Denn weil der TTC Blau-Weiß Grevenbroich die Halle vom 12. bis 14. April mit seinem 58. Frühjahrsturnier im Tischtennis belegt, kam für die Basketballer eigentlich nur die BBZ-Halle am Sodbach als Ausweichquartier infrage. Nicht für Oehmen: „Viele Menschen in zu kleinen Locations ... ich war 2010 bei der Loveparade in Duisburg. Die Frage ist: Was mache ich, wenn wirklich 1000 Zuschauer kommen? Außerdem wäre das für uns wie ein Auswärtsspiel gewesen.“

Info Entscheidung im Pokal fällt in Grevenbroich Hinspiel BG Dorsten - NEW’ Elephants: Freitag, 12. April, KIA Baumann-Arena an der Juliusstraße in Dorsten. Anpfiff 20 Uhr. Rückspiel NEW’ Elephants - BG Dorsten: Sonntag, 14. April, Großsporthalle am Torfstecherweg in Gustorf. Anpfiff: 20 Uhr.

Darum griff er entschlossen zum Smartphone und nahm Kontakt mit TTC-Geschäftsführer Rolf Rabiega auf. Der zeigte Verständnis für die Nöte der Elephants und schlug vor, die Teilnehmerzahl des eigenen Turnier zu begrenzen. „Damit sind die Tischtennisleute gegen 19 Uhr durch und wir können um 20 Uhr spielen“, fasst Oehmen zusammen. Die keineswegs selbstverständliche Hilfsbereitschaft der Blau-Weißen hat für ihn Vorbildcharakter. „So stelle ich mir die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen vor. Ist doch klar, dass es dafür Freikarten gibt.“

Die zweite gute Nachricht hatten die Elephants bereits zwei Tage zuvor erhalten: In Jason Price konnte Oehmen einen Hochkaräter für das Traineramt unter Vertrag nehmen. Der US-Amerikaner kennt sich in Europa aus, stieg vor 15 Jahren mit den Krefeld Panthers unter dem Coach Hartmut Oehmen in die 2. Bundesliga Nord auf und spielte danach noch als Profi für den BBV Hagen, FC Schalke 04 und den SVD 49 Dortmund. Parallel dazu kümmerte er sich verstärkt um die Ausbildung des Nachwuchses, leitete in Iowa (USA) gemeinsam mit seinem einst ebenfalls für die Krefeld Panthers tätigen Kumpel Duez Henderson professionelle Jugendcamps.

In der Saison 2016/17 war er unter Chris Harris und seinem Nachfolger Sebastian Machowski Co-Trainer beim Erstligisten Eisbären Bremerhaven, im Mai des vergangenen Jahres unterschrieb er als Chefcoach bei Sparta Bertrange in Luxemburg. Allerdings musste der noch 40-Jährige (Geburtstag am 5. April) schon im November seinen Hut nehmen, ihn ersetzte Kevin Magdowski vom Pro-A-Ligisten Phoenix Hagen. Und da griff Oehmen, der mit Price stets Kontakt gehalten hatte, beherzt zu. „Mit ihm wollen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Professionalisierung des Jugendbereichs tun, aber auch die Trainingsqualität für die Regionalliga-Mannschaft erhöhen“, führt der Manager aus. Ihm ist es damit so ernst, dass er diese Stelle nun hauptamtlich besetzt. „Das gab es in Grevenbroich noch nie.“