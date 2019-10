Fußball : Topspiel an der Erft: Kapellen gegen St. Tönis

Rhein-Kreis Für die in der Fußball-Landesliga seit drei Partien punktlose Holzheimer SG zählt im Heimspiel gegen Giesenkirchen nur ein Sieg.

Doch ausgerechnet die ebenso ärgerliche wie unnötige Niederlage gegen Bedburg-Hau wirkte besser als jedes Aufputschmittel. Seither ist die Bilanz des SCK makellos: Vier Siege in der Liga haben die Jungs von Trainer Oliver Seibert auf Aufstiegsplatz zwei katapultiert – punktgleich mit Spitzenreiter Spvgg. Sterkrade-Nord. Der 3:1-Erfolg über den Oberligisten ETB SW Essen brachte Kapellen ins Achtelfinale des Niederrrheinpokals, in dem am Mittwoch (20 Uhr) Oberligist 1. FC Kleve im Jupp-Breuer-Stadion gastiert. Doch Zeit, das Erreichte zu genießen, haben die Erft-Kicker nicht, denn schon am Sonntag (15.30 Uhr) wartet die nächste Herausforderung: Vor heimischem Publikum geht es im Topspiel gegen Teutonia St. Tönis. Nach Transfercoups wie Kevin Breuer (VfR Fischeln) zählte der Tabellensechste der vergangenen Saison in der Sommerpause gemeinsam mit dem SCK zum heißesten, was die Liga zu bieten hatte. „Es hieß, wir und St. Tönis würden das da oben unter uns ausmachen“, erinnert sich Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber. Doch genau wie Kapellen hatten auch die Fußballer aus Tönisvorst so ihre Probleme: Nach drei Siegen zum Auftakt genehmigten sich die vom ehemaligen Profi Bekim Kastrati trainierten Edelkicker eine kleine Krise, verloren in Sonsbeck (0:3) und Bedburg-Hau (1:2) und ließen sich von Holzheim ein 2:2 abtrotzen. Auffällig: In diesen Partien fehlte urlaubsbedingt Burhan Sahin. Der Goalgetter, der für seine bislang sechs Tore nur sechs Einsätze benötigte (im Vorjahr waren es am Ende 32) fällt auch am Sonntag aus, brummt nach seiner Roten Karte in Bösinghoven eine vierwöchige Sperre ab. Für Ferber indes kein Grund zur Nachlässigkeit, „nach vorne hin sind die immer noch richtig gut besetzt“, allen voran mit Supertechniker Kevin Breuer und Brian Drubel (7 Tore). Die Nachricht des Tages für den SCK: Marcel Kalski hat sich wieder fitgemeldet, steigt am Montag ins Mannschaftstraining ein.