Skaterhockey : Spaß und Gemeinschaft als Erfolgsrezept

Möglichst viele Jubelszenen in den Play-offs, das wünschen sich Felix Wuschech, Georg und Moritz Otten (v.r.). NGZ-Foto: -woi. Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst Zwei Mal in Folge waren die Crash Eagles Deutscher Skaterhockey-Meister, jetzt gehen die Kaarster als Spitzenreiter in die Play-offs. Das Erfolgsgeheimnis, das dahinter steckt, scheint recht einfach zu sein: viel Spaß und ein starkes Gemeinschaftsgefühl innerhalb des jungen Teams.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Dominick Thum ist der Senior im Aufgebot, mit dem die Crash Eagles am Samstag in die Play-offs um die Deutsche Skaterhockey-Meisterschaft starten. Dabei ist der Verteidiger gerade mal 27 Jahre alt. Das sagt viel über das Kaarster Team, das trotzdem oder gerade deswegen momentan das Maß aller Dinge im deutschen Skaterhockey darstellt.

Drei Mal in Folge standen die Eagles im Finale um die Deutsche Meisterschaft. 2016 zogen sie im Entscheidungsspiel mit 2:6 gegen die Rockets aus Essen noch den Kürzeren. Ein Jahr später setzten sie sich gleichfalls in drei Spielen gegen die Samurai Iserlohn durch, das letzte gewannen sie in eigener Halle mit 12:4. 2018 triumphierten sie, ebenfalls im dritten Spiel, dank eines 9:6-Sieges beim HC Köln-West.

Crash Eagles Kaarst. Foto: CEK

Info So laufen die Play-offs um den Meistertitel Crash Eagles Kaarst - Bissendorfer Panther SHC Rockets Essen - Samurai Iserlohn HC Köln-West - TV Augsburg Crefelder SC - Duisburg Ducks Zum Weiterkommen sind zwei Siege nötig

Dabei sind die Adler keine Überflieger. Im Gegensatz zu ihrem wohl auch in der am Samstag beginnenden Runde größten Rivalen aus Essen leben (und sterben) die Kaarster nicht von einer Handvoll Spieler, die eigentlich auf dem Eis zuhause sind und Skaterhockey als ambitionierten „Ausgleichssport“ betreiben. Sicher, auch die meisten Eagles haben sich mal auf Schlittschuhen versucht, manche tun es immer noch. Aber für sie alle steht das schnelle Spiel auf den Inline-Skates im Mittelpunkt.

So wie bei Felix Wuschech. Sein Großvater, erzählt der 21-Jährige, sei in Berlin Mannschaftsarzt gewesen, als der Hauptstadtklub noch nicht Eisbären hieß. Genetisch war die Prägung also da, als die Familie vor 19 Jahren nach Kaarst kam. Und weil sein damaliger Nachbar Jonas Heupel bei den Crash Eagles Skaterhockey spielte, ging er einfach mal mit zum Training.

Das war 2003. Heute zählt der angehende Polizist zu den Leistungsträgern im Team des Deutschen Meisters, war als Verteidiger (!) mit 36 Punkten drittbester Scorer der Kaarster hinter Thimo Dietrich und Moritz Otten, die mit 75 beziehungsweise 72 Zählern die Bundesliga-Rangliste anführen. Die rheinische Eishockey-Schule hat Felix Wuschech ebenfalls durchlaufen, mit den üblichen Stationen Neusser EV, Düsseldorfer EG und Kölner Haie.

„Aber Skaterhockey macht einfach mehr Spaß,“ sagt Felix Wuschech. Und das nicht nur wegen der Erfolge. „Wir hatten ja auch Zeiten, in denen es nicht so gut lief,“ sagt der 21-Jährige, „da haben wir nicht die Köpfe hängen lassen, sondern uns gemeinsam da raus gearbeitet.“ Wobei die Betonung auf „gemeinsam“ liegt: „Wir kennen uns alle schon ewig,“ sagt Moritz Otten. Klingt nach einem Routinier, dabei ist der Top-Scorer in der vergangenen Woche 21 Jahre alt geworden. Das Eagles-Trikot trägt er seit 2004 und hat in dieser Zeit wie ein Großteil des Aufgebots sämtliche Mannschaften des Klubs in allen Altersstufen durchlaufen.

Weshalb er von einer „sehr familiären Atmosphäre“. Und Felix Wuschech versichert: „Wir haben viel Spaß im Training.“ Wer jetzt freilich glaubt, der Deutsche Skaterhockey-Meister sei eine reine Spaßtruppe, irrt gewaltig. Das Training ist hart und intensiv, dafür bürgt alleine Georg Otten, Trainer, Vereinsvorsitzender und Spielervater – auch Moritz’ jüngerer Bruder Lennart gehört zum Kader – in Personalunion.

Das Resultat: „Spielerisch sind wir das stärkste Team der Bundesliga,“ sagt Moritz Otten. Die Konkurrenten hätten vielleicht den ein oder anderen besseren Einzelspieler, „aber als Team funktionieren wir am besten.“ Was ursächlich mit dem eingangs zitierten Gemeinschaftsgefühl zusammenhängt: „Bei uns kann einer dem anderen blind vertrauen,“ sagt Moritz Otten.

Klingt beinahe so, als sei der dritte Titel in Folge – es wäre der insgesamt fünfte für die Eagles – reine Formsache. Georg Otten sieht das nicht so: „Schon die erste Runde wird verdammt schwer.“ Da treffen die Kaarster auf die Bissendorf Panther, gegen die sie in der Vorrunde eine ihrer nur vier Saisonniederlagen kassierten. „Wenn wir die schlagen, schaffen wir es auch bis ins Finale,“ ist Moritz Otten überzeugt.