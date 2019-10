Basketball : Stürzelberg prüft den Tabellenführer

Dormagen Aufsteiger verabschiedet sich mit Gastspiel der DJK Adler Frintrop in vierwöchige Pause.

(sit) Mit einem Kracher verabschiedet sich die TG Stürzelberg in eine vierwöchige Spielpause: Am Sonntag (16 Uhr) gastiert in der DJK Frintrop Essen die Top-Mannschaft der 2. Basketball-Regionalliga in der Sporthalle Dormagen an der Konrad-Adenauer-Straße. Trainer Lukas Solf ist trotzdem optimistisch: „Wenn wir an unser Maximum gehen, ist da auf jeden Fall was drin.“ Wieder zurück im Team sind die bei der Niederlage gegen Wuppertal schmerzlich vermissten Björn Missbach und Timo Neubert. Die noch ungeschlagenen Gäste müssen auf ihren zweitliga-erfahrenen Spielmacher Tim Doll (ETB SW Essen) verzichten.